Irak'ta ABD üssüne saldırı

Irak'ta bulunan ABD üssüne füze saldırısı gerçekleşti. ABD, saldırının sorumlusunun İran destekli grupların olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'ta bulunan Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yapılan saldırıya ilişkin aç ıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kı sa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi. ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.

TOPLAM 66 SALDIRI

Washginton yönetimi Hamas - İsrail çatışmasında Tel Aviv'i her yönden destekliyor. ABD'nin verdiği bu destek nedeniyle Ortadoğu'da birçok askeri üsse saldırı düzenleniyor. ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.