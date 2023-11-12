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Irak'tan Türkiye açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Irak'tan Türkiye açıklaması: Anlaşmaya varıldı
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Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, IKBY'den petrolün ihracatının devamı konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) petrolünün sevkiyatının yeniden başlamasını görüşmek üzere Erbil'e gitti. Burada açıklamalarda bulunan Irak Petrol Bakanı, Irak- Türkiye Boru Hattı yoluyla kuzeyden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söyledi.

Etiketler Türkiye açıklama Irak
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