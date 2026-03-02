İran, Netanyahu'nun ofisini bombaladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını duyurdu.

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar devam ediyor.

İran basını, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı. Açıklamada, “İsrail Başbakanı’nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

DHA