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  3. Gözaltında öldürdüler, ölüsüne saldırdılar! Mezarı saldırıya uğradı

İran'da Mahsa Amini'nin mezarı saldırıya uğradı

İran'da Mahsa Amini'nin mezarı saldırıya uğradı
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İran'da geçen eylülde gözaltında hayatını kaybeden ve İran genelinde hükümet karşıtı protestolara yol açan genç kadın Mahsa Amini'nin mezarı vandalların saldırısına uğradı.

Mahsa Amini'nin ailesinin belirttiğine göre mezar taşının üzerindeki camlar kırıldı. Amini'nin ağabeyi Aşkan Amini, bunun son aylardaki ikinci saldırı olduğunu Instagram'da paylaştı.

Doğrudan kimseyi suçlamayan Aşkan, "Mezar taşının camı bile onları rahatsız ediyor" diye yazdı ve "Kaç kere kırarlarsa kırsınlar biz tamir edeceğiz. Bakalım önce kim yorulacak" diyerek provokasyonlara meydan okudu.

 

 

Etiketler Mahsa Amini'nin mezarı mezar Mahsa Amini iran saldırı
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