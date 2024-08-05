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İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı

İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı
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İran Polis Özel Kuvvetleri'nin Komutanı Hossein Karami, İsrail gizli servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami'nin, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü.

İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda İsmail Haniye hayatını kaybetmişti. Haniye'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. Hamas, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü ve suikasti "korkakça bir eylem" olarak nitelendirerek, cezasız kalmayacağını belirtmişti.

İsrail hükümeti ise olayla ilgili yorum yapmamıştı ve ateşkes müzakereleriyle ilgilendiğini belirtmişti.

Etiketler Hossein Karami mossad İran komutan İranlı komutan
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