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  3. İsrail basını yazdı: ''Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey...''

İsrail basını yazdı: ''Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey...''

İsrail basını yazdı: ''Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey...''

Rusya ve Ukrayna krizi devam ederken İsrail gazetesi Haaretz, ''Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şeyin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırımlar olduğunu'' yazdı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken, son dönemde iki ülke arasında arabulucu olma teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleri İsrail basını tarafından analiz edildi.

Haaretz’in yazarı ve diplomasi uzmanı Zvi Bar’el, son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi. Gazetede yayınlanan "Erdoğan Endişeli, İran Fırsat Görüyor: Orta Doğu Ukrayna'yı Gergin Bir Şekilde İzliyor" analizde, "Rusya’nın, en büyük yabancı yatırımcısının Türkiye olduğu Ukrayna’yı işgal etme tehdidinde bulunması Moskova ile Ankara arasında daha çok gerilim yaratabilir, özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ile ekonomik ve kişisel ilgili göz önünde bulundurulduğunda" ifadeleri kullanıldı.

Bar’el, "Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey, ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın karşısında olmaya zorlayacak yaptırımları. Erdoğan, Kiev'den eli boş döndükten sonra kendisini bir kez daha bir çalılığın içinde kapana kısılmış bulur" yorumunda bulundu

"ERDOĞAN YOL AYRIMINDA"
Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın bir ilişkisi olduğuna dikkat çekilirken, Erdoğan’ın Kiev’de Zelenskiy ile bir araya geldiği ve Putin’in de Erdoğan’ın davetini kabul ettiği fakat henüz bir tarih netleştirmedikleri hatırlatıldı.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine Türkiye’nin karşı olduğu belirtilirken, buna karşılık Batı’nın Moskova’ya yaptırımlarına destek vermediği de belirtildi. 

Etiketler israil recep tayyip erdoğan yaptırım
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