  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ''İsrail bir halkı kökünden yok ediyor''

''İsrail bir halkı kökünden yok ediyor''

''İsrail bir halkı kökünden yok ediyor''
Güncelleme:

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son 4 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazlasını 5 ayda Gazze'de öldüren İsrail'in "bir halkı kökünden yok ettiğini" belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'de çocukları hedef almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Albanese, İsrail'in son 5 aydaki bu çocuk katliamının ABD'deki Philadelphia kenti büyüklüğündeki bir alanda gerçekleştiğine işaret etti.

Albanese "İsrail (Gazze'de çocukları öldürerek) bir halkı kökünden yok ediyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu belirterek "Bu, çocuklar üzerinden yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler İsrail gazze bm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Güzel oyuncudan skandal ifşa: ''Beni sekse zorladı'' Güzel oyuncudan skandal ifşa: ''Beni sekse zorladı'' Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu