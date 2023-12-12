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İsrail bir kez daha ölüm yağdırdı: 6'sı çocuk 12 ölü var!

İsrail bir kez daha ölüm yağdırdı: 6'sı çocuk 12 ölü var!
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi. Olayda 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybederken, onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan 6'sı çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi.

Ordu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.

 

Etiketler israil israil ordusu ölüm gazze refah gazze'nin güneyi
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