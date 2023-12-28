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İsrail hastane çevresini bombaladı! Çok sayıda ölü var

İsrail hastane çevresini bombaladı! Çok sayıda ölü var
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Gazze Şeridi’ni güneyinde yer alan Emel Hastanesi’nin çevresini hedef alan İsrail, en az 10 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Kızılay’ının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu hastane çevresini bir saatten kısa bir sürede 3 kez hedef aldı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin Kızılay’ına ait Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi yakınını bombalaması sonucu en az 10 kişi öldürüldü, 12 kişi de yaralandı” ifadesi kullanıldı.

Öte yanda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a ulaştı.

Etiketler israil gazze filistin hastane hastane çevresi
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