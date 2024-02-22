İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 29 bin 410 sivilin hayatını kaybettiğini, 69 bin 465 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 97 sivilin yaşamını yitirdiğini, 132 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

DHA