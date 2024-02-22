  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı yükseldi
Güncelleme:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 410'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 29 bin 410 sivilin hayatını kaybettiğini, 69 bin 465 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 97 sivilin yaşamını yitirdiğini, 132 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

 

 

DHA

Etiketler gazze Filistin İsrail can kaybı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Film sahnesi değil, gerçek! Niagara Şelalesi buz tuttu Film sahnesi değil, gerçek! Niagara Şelalesi buz tuttu Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Benzin ve motorine indirim geldi Benzin ve motorine indirim geldi AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti Türkiye'de yeni bir fay hattı tespit edildi: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir Türkiye'de yeni bir fay hattı tespit edildi: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say Hindistan'da 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say Hindistan'da Kış ortasında bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi Kış ortasında bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi Kurye robotlar işe başladı Kurye robotlar işe başladı