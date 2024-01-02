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İsrail, Lübnan'da Hizbullah karargahını vurdu

İsrail, Lübnan'da Hizbullah karargahını vurdu
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı binayı hedef aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF),  bugün İsrail’e yapılan saldırılar sebebiyle karşılık olarak Suriye ordusuna yönelik askeri altyapıları ve Lübnan’daki Hizbullah karargahı olan bir binayı vurduklarını açıkladı. Lübnan’ın Yaroun bölgesindeki Hizbullah karargahı olduğunu belirttiği bir binayı hedef alan IDF, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Shlomi bölgesine doğru geçen iki füze tespit ettiklerini ifade etti.  

DHA

Etiketler israil lübnan hizbullah
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