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İsrail ordusu kayıplarını açıkladı

İsrail ordusu kayıplarını açıkladı
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İsrail, Hamas ile devam eden çatışmalarda 291 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde de sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil hayatını kaybederken İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile girilen çatışmalarda kaybettikleri asker sayısının 291'e yükseldiğini açıkladı.

"SAVAŞMAYA VE SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Açıklamasında Hamas'ı hedef alan İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ateşkes yok, geçişler kapalı ve suç örgütü Hamas'la savaşmaya ve saldırmaya devam ediyoruz. Hamas, Gazzelilerin güney Gazze Şeridi'ne taşınmasını engelliyor. Hamas, İsrail halkına zulmünü kanıtladı ve şimdi de bunu Gazze halkına yapıyor" ifadelerini kullandı.

"291 ASKERİMİZİN ÖLÜM HABERİNİ AİLELERİNE İLETTİK"
Hagari, "Gazze bizim için mücadelenin merkezidir ve İsrail'in kaçırılan sakinlerini barındırmaktadır. Şu ana kadar ailelere Gazze'de 199 kaçırılan kişinin bulunduğunu bildirdik. 291 askerimizin de ölüm haberini ailelerine ilettik" dedi.

BÖLGEDE CAN KAYBI ARTIYOR
7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10. gününde Gazze'deki toplam can kaybı ise 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Etiketler israil hamas çatışma ordu asker
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