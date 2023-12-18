İsrail ordusu yaralıların üzerine köpekleri saldı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Husam Ebu Safiyye ve beraberindeki doktorlarla hastanede basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında çevre binalarda konuşlanmış İsrail askerleri tarafından hastaneye ateş açılması üzerine Burş ve beraberindeki ekip yerlerini değiştirdi.

Burş, hastaneyi ablukaya alan İsrail askerlerinin, hastanenin bazı bölümlerini yıktığını, yardım girişine izin vermediğini, sağlık çalışanlarına, yaralılara ve hastaneye sığınan yerlerinden edilmiş sivillere saldırdığını belirtti.

İsrail güçlerinin hastanede 70'ten fazla kişiyi alıkoyduğunu söyleyen Burş, askerlerin tek tek sorguya çektiği sağlık personelini canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, hastanede yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Ablukanın başından itibaren hastanenin kapısı ve çevresi bombalandı, hastane bünyesindeki binalara ateş açıldı, kadın doğum bölümünün olduğu ikinci kat bombalandı, 5 kişi öldü. Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut alıkonup bilinmeyen bir yere götürüldü.

İsrail askerleri, hastaneye sığınan yerinden edilmiş siviller ile sağlık personelini yarı çıplak bir şekilde büyük bir çukurda toplayarak üzerlerine saldırı köpekleri saldı. İsrail'e ait iş makineleri, hastanenin oksijen ünitesini, su deposunu, merkez arşivini ve eczanesini yıktı.

İsrail güçleri, buldozerle hastane bahçesinde büyük bir çukur kazdı ve öldürdükleri kişilere ait yaklaşık 12 cesedi bu çukura attı. Çukura atılanlar arasında yaralıların olup olmadığını bilmiyoruz. İşlenen bu iğrenç suçlara ilişkin ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istiyoruz."

"HASTANEDEKİLERE SİLAH VEREREK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER"

Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Ebu Safiyye, basın toplantısında İsrail askerlerinin, hastaneyi ablukaya aldığı ilk gün herkesi bahçeye çıkardığını belirtti.

Ebu Safiyye, İsrail askerlerinin baskınında yaşananlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Hastaneye sığınan yerlerinden edilmiş 65 yaş altı sivillerin elleri havada olarak dışarı çıkmasını istediler. Bu kişilerin eline silah vererek onları direnişçiymiş gibi gösterdiler ve fotoğraflarını çektiler. Sonrasında bu kişileri serbest bıraktılar. Biz bu senaryonun, hastaneye baskın düzenlemek için yazıldığını biliyorduk.

Baskının ikinci günü hoparlörlerle sağlık çalışanlarının dışarı çıkmasını istediler. 75 sağlık çalışanını alıkoydular, elbiselerini çıkardılar, hakaret ettiler, darbettiler, üzerlerine ateş açtılar ve 5 sağlık çalışanını yaraladılar. Bu kişilerin üzerine köpek saldılar. Ayrıca 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldılar, yaralı ertesi gün hayatını kaybetti."

"SİVİLLERİN DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

İsrail askerlerinin hastane bahçesinde bulunan çadırların üzerinden iş makinalarıyla geçtiği sırada çığlık seslerinin duyulduğunu aktaran Ebu Safiyye, bahçedeki cesetlerle birlikte henüz canlı olan sivillerin de diri diri gömüldüğünden şüphelendiklerini belirtti.

Ebu Safiyye, İsrail keskin nişancılarının, hareket eden her cismi hedef aldığını, bu yüzden bahçede olanları göremediklerini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle dün, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesinin avlusunda yaralı ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların üzerinden iş makineleriyle geçtiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından konuyla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

DSÖ: DEHŞETE KAPILDIK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin son birkaç gün içinde etkileyici bir şekilde tahrip edilmesi, hastanenin işlevsiz hale getirilmesi ve en az 8 hastanın ölümüyle sonuçlanması karşısında dehşete kapıldık." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, çok sayıda sağlık çalışanının gözaltına alındığının bildirildiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, gözaltına alınan bu kişilerin durumları hakkında acilen bilgi talep ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ambulansların tesise ulaşamaması nedeniyle birçok hastanın, sağlığı ve güvenliği açısından büyük bir risk altında kalarak kendilerini tahliye etmek zorunda kaldıklarını öğrendik. Ölen hastalardan birçoğu, 9 yaşında bir çocuk da dahil, yeterli sağlık bakımının olmaması nedeniyle yaşamını yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hastane binasında barındığı bildirilen yerinden edilmiş kişilerin sağlık durumundan son derece endişeli olduklarına da değinen Ghebreyesus, paylaşımında "Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüştü ve asgari düzeyde çalışan bir hastanenin daha kaybedilmesi sağlık sistemine ciddi bir darbe oldu. Hastanelere, sağlık personeline ve hastalara yönelik saldırılar sona ermeli. Şimdi ateşkes." ifadelerine yer verdi.

HASTANEYE TOP ATIŞLI SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Kudra, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kudra, Ebu Muhsin'in daha önce Han Yunus'ta uğradığı saldırı sonucu ayağının ampüte edildiğini belirtti. Sözcü, "Mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu." ifadesini kullandı.

Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El-Avde Hastanesine İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu.

Askerlerin Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananların benzerinin burada tekrarlanmasından korktuklarını ifade eden Kudra, hastanenin ve sağlık personelinin korunması için uluslararası kurumları acilen müdahaleye çağırdı.

Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıdan endişe duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, hastanelere ve sağlık kurumlarına yönelik bu ihlallere karşı uluslararası topluma bu kurumları ve sağlık çalışanlarını koruma çağrısı yapıldı.

AA