  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı

İsrail teravih namazından çıkanlara saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'na geldikleri sırada saldırdığını belirtti. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinli'nin göz altına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Etiketler israil teravih namazı namaz filistinli saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökhan Özoğuz'dan Bakan Kocaya tepki!
Merkez'in faiz kararı gününde dolar, euro ve altın kritik seviyede!
EDHO'da ezber bozacak gelişme
''VIP hastalardan bıktık!''
Bakanlık'tan yeni ''esnek mesai'' ve ''idari izin'' genelgesi
İstanbul'da hurmanın tanesi 5 TL!
ABD savaş gemileri, Karadeniz'e girmeyecek
AK Partili vekilden '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt
Fenerbahçe'nin Boupendza transferine Galatasaray engeli
Tanrılarını mutlu etmek için ölülerin kafataslarıyla dans ediyorlar