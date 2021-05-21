İsrail ve Filistin arasında ateşkes başladı

İsrail basını, İsrail Güvenlik Kabinesinin ateşkesi onayladığını duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ''İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek.'' denildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00’de başlayacağını doğrulamıştı.

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Hamas Sözcüsü Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.

ATEŞKES İSRAİL KABİNESİNDE OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesinin İsrail Güvenlik Kabinesi'nde oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri, İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı, İsrail İç İstihbarat Servisi (Şabak) Başkanı, Mossad Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nın geçerli olacağı zaman ileri bir tarihte kararlaştırılmak üzere Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesi yönündeki tavsiyelerini Güvenlik Kabinesi oy birliğiyle kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, ateşkes haberinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah el-Sisi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reuters'ın haberine göre; son gelişmeleri tartışan Sisi-Guterres ikilisi, ateşkesin önemine vurgu yaptı.

BAŞBAKAN IŞTİYYE, İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMAK İÇİN SARF EDİLEN ULUSLARARASI ÇABALARDAN MEMNUN

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Iştiyye, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için başta Mısır tarafından olmak üzere sarf edilen tüm uluslararası çabalardan memnuniyet duyduklarını belirten Iştiyye, "İsrail, 11 gün süren bu korkunç savaş boyunca öldürme, korkutma ve soykırım gibi suçlar işledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktaran Iştiyye, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacaklarını kaydetti.

DOĞU KUDÜS'TEKİ FİLİSTİNLİLER DE ATEŞKESİ KUTLUYOR

Öte yandan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Doğu Kudüs'teki Filistinli gençler de sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları atan gençlere, Kudüs sakinleri araçlarının kornalarını çalarak eşlik etti.

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES'TEN ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

"11gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum" diyen Guterres, "Taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için BM ile çalışmasını istedi.

İsrailli ve Filistinli liderlerin, ciddi bir diyaloğun başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e; BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devletli çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.

AA muhabirinin, ateşkesin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Guterres, "Ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli, Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli." dedi.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.

Biden, Netanyahu'nun kendisine "Demir Kubbe" hava savunma sistemi konusundaki şükranlarını sunduğunu belirterek, "Netanyahu'ya gelecekte savunma ve güvenliklerinin sağlanması için İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine tam desteğimiz olduğunu söyledim." dedi.

Netanyahu ile daha önce 3 kere, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de 1 kere konuştuğunu vurgulayan Biden, bölgedeki çatışmalarla ilgili yoğun bir diplomatik süreç yürüttüklerini kaydetti.

Biden, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ekibine teşekkür eden, ayrıca Mısır başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların bitmesi için çalışan Orta Doğu ülkelerine de şükranlarını sundu.

Gazze halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir an önce harekete geçeceklerini belirten Biden, "Bölgedeki çatışmalar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin trajik şekilde ölümüne yol açtı. İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, "Filistinli ve İsraillilerin eşit derecede, güven ve emniyette yaşamayı, özgürlük, refah, demokrasinin tadını çıkarmayı eşit derecede hak ettiğine inanıyorum. Bu süreçte yönetimim sessiz yoğun diplomasisini sürdürecektir. Gerçekten ilerleme için olanağımız olduğuna inanıyorum ve bunun için çalışacağım." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.