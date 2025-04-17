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  3. İsrail yine çocuk, sivil demedi! Gazze'de katliam: Çok sayıda sivil öldü

İsrail yine çocuk, sivil demedi! Gazze'de katliam: Çok sayıda sivil öldü

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İsrail ordusunun sivil, çocuk, yaşlı demeden Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun dün gece peş peşe düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırları hedef alan saldırıda 5 kişinin daha hayatını kaybettiği doğrulandı. Beyt Lahya şehrindeki bir çadırı hedef alan başka bir saldırıda aynı aileden en az 6 kişinin öldüğü açıklandı. Cibaliye şehrindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında da çoğu çocuk en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü sayısı arttı

El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef alan saldırıyla ilgili yapılan ilk açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Son gelişme ile birlikte bu saldırıdaki can kaybı sayısı 15’e yükseldi.

İHA

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Etiketler İsrail gazze Filistin saldırı
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