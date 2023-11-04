  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine hastanenin dibini vurdu!

İsrail yine hastanenin dibini vurdu!

Güncelleme:

İsrail ordusu, Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin karşısındaki binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, 29 gündür ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'ni vuruyor. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saat 14.35'te Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin acil servisinin girişine yakın bir binayı vurduğu belirtildi. Daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye sığınan 21 kişinin yaralandığı, bölgede büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Etiketler israil kudüs filistin gazze hastanenin önü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmailağa karıştı: Cübbeli'den kendisine rest çeken cemaatine rest
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Binlerce Türk komandosundan gövde gösterisi!
6 Kasım haftası burç yorumları
İslam Memiş'ten altın ve dolar için ''kıyamet'' alarmı
Bakanlık ''gülünebilir'' dedi, Nasreddin Hoca etkinliği iptal edildi
IMF'den Dolar raporu: 120 TL'yi görecek!
Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı
İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı
İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı