İsrail yine hastanenin dibini vurdu!

İsrail ordusu, Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin karşısındaki binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, 29 gündür ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'ni vuruyor. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saat 14.35'te Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin acil servisinin girişine yakın bir binayı vurduğu belirtildi. Daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye sığınan 21 kişinin yaralandığı, bölgede büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.