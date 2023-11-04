İsrail yine hastanenin dibini vurdu!
İsrail ordusu, Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin karşısındaki binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, 29 gündür ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'ni vuruyor. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saat 14.35'te Gazze şehrinin Tel el-Hava bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin acil servisinin girişine yakın bir binayı vurduğu belirtildi. Daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle hastaneye sığınan 21 kişinin yaralandığı, bölgede büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.
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