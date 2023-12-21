İsrail yine ölüm olup yağdı: 55 Gazzeli hayatını kaybetti

Gazze'de sivilleri gözetmeksizin ölüm olup yağan İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’u bir kez daha vurdu. Yoğun bombardımanda son 24 saatte 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi geçildi.