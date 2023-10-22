İsrail'den İran'a şok tehdit: ''Sizi yeryüzünden sileriz''

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Barkat, ''Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek'' dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'daki Hizbullah'ın savaşa girmekle ''hayatının hatasını'' yapacağını söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 16 gündür bomba yağdıran İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın yayılabileceğinin sinyalini veren Ekonomi Bakanı Nir Barkat, "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek"

"BÜYÜN AYETULLAHLAR DÜNYADAN SİLİNECEK"

İngiliz tabloid yayıncısı Daily Mail'e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi. "Eğer İran'ın Lübnan'daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail'e saldırırsa, İran'daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek" diyen İsrailli Bakan, Tahran'ı direkt olarak hedef aldı. İsrailli Bakan, Lübnan ve Hizbullah'ın "Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

"KUZEY CEPHESİ AÇILIRSA DOĞRUDAN İRAN'I HEDEF ALACAĞIZ"

Barkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İsrail sadece Hizbullah'ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran'ı hedef alacağız. İran'ın amacı İsrail'e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız."

"SİZİ YERYÜZÜNDEN SİLERİZ"

İsrailli Bakan Barkat, sözlerini şöyle sürdürdü; "İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, bakın Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileriz."

NETANYAHU HİZBULLAH'I TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın savaşa girmekle "hayatının hatasını" yapacağını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki ordu üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, buradaki askerlere hitap ettiği konuşmasında, "bir varoluş savaşı verdiklerini" savundu.

İsrail'in "kuzeydeki tehdidi durdurmak güneyde de Hamas'ı yer yüzünden silmek için" iki savaş yürüttüğünü ifade eden Netanyahu, Hizbullah'ın henüz savaşa girip girmek istediğini bilemediklerini belirtti.

Netanyahu, Hizbullah ve Lübnan'ı hedef aldığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eğer Hizbullah savaşa girmek isterse 2006 Temmuz Savaşı'nı özleyecek. Hayatının hatasını yapacak. Onu hayal edemeyeceği bir güçle sakat bırakacağız. Bu Hizbullah ve Lübnan için feci olacak. Her türlü senaryoya hazırız."

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de İsrail-Filistin çatışması yeniden alevlenmişti. İsrail-Lübnan sınırı da benzer şekilde ısınmış, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırı, 2006'daki 33 gün süren "Temmuz Savaşı"nın ardından ilk defa bu kadar gerginliğe sahne oluyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.