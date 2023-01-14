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İsrail'den Türkiye'ye uçacak yolculara tehdit mesajı yağdı

İsrail'den Türkiye'ye uçacak yolculara tehdit mesajı yağdı
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İsrail'den Türkiye'ye uçması planlanan Pegasus Havayolları uçağı, yolcuların cep telefonlarına gönderilen tehdit fotoğrafları nedeniyle iptal edildi.

İsrail medyasına göre, yolculara 2009'da New York'ta Hudson Nehri'ne düşen uçak kazasına ait bir fotoğraf AirDrop ile Apple cihazlara gönderildi.

Fotoğrafta Arapça "Keşke hepimiz ölseydik" yazısı yer alması yolcularda paniğe neden oldu.

 Polis 10 şüpheli şahsı uçaktan indirdi ve sorgulanmak üzere Ben Gurion Havalimanına götürdü.

Ynet haber sitesinin bildirdiğine göre, uçuş ancak yolcuların bagajları kontrol edildikten sonra kalktı.

Kasım ayında benzer bir olayda, Pegasus Havayollarının Ben Gurion Havalimanı'ndan Türkiye'ye yaptığı uçuş, yolcuların cep telefonlarına tehdit görüntüleri gelmesi üzerine ertelenmişti.

Olayla ilgili olarak bir yolcu gözaltına alınmıştı.

Etiketler israil pegasus yolcu yolcu uçağı tehdit mesajı fotoğraf
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