İsrail’in Lod kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail’in Lod kentinde günlerdir devam eden şiddet olayları nedeniyle OHAL ilan edilmesinin ardından yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

İsrail’in Lod kentinde bir Yahudi’nin Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından Belediye Başkanı Yair Revivo yaptığı açıklamada, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını belirmiş, yaşanan olayları "sivil savaş" olarak nitelendirmişti. Başkan Revivo’nun çağrısı üzerine ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte OHAL ilan etmişti.



OHAL kararının ardından kente çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, şiddet olaylarını bastırmak üzere kentte yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa rağmen kentte çatışmaların devam ettiği belirtildi.