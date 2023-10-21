İsrail'in sivillere attığı 1 tonluk bomba görüntülendi
Gazze'de sivillere ölüm yağdıran İsrail'in sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerine attığı bir bomba patlamamış halde bulundu. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev bomba sivil katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail savaş uçakları tarafından sivil yerleşim yerlerine bırakılan bombalardan bazıları ise patlamadı.
Batı medyasının da desteğini alarak dünyaya algı operasyonu yapmaya kalkan İsrail'in sivil yerleşim yerinde görüntülenen patlamayan bombaları bile saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.
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