  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'in sivillere attığı 1 tonluk bomba görüntülendi

İsrail'in sivillere attığı 1 tonluk bomba görüntülendi

İsrail'in sivillere attığı 1 tonluk bomba görüntülendi
Güncelleme:

Gazze'de sivillere ölüm yağdıran İsrail'in sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerine attığı bir bomba patlamamış halde bulundu. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev bomba sivil katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail savaş uçakları tarafından sivil yerleşim yerlerine bırakılan bombalardan bazıları ise patlamadı.

 Batı medyasının da desteğini alarak dünyaya algı operasyonu yapmaya kalkan İsrail'in sivil yerleşim yerinde görüntülenen patlamayan bombaları bile saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze'de sivillere ölüm yağdıran İsrail'in sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerine attığı bir bomba patlamamış halde bulundu. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev bomba sivil katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Etiketler bomba sivil gazze filistin israil 1 tonluk bomba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye de Türkiye'ye de veda etti
Pastırma yazına merhaba... Yaz geri geldi
Süper Kupa maçının tarihi ve yeri açıklandı
Motorinin ardından benzine de dev zam geldi
Milli Eğitim'de Menzil şeyhine bağlılık yemini skandalı
Bakan'dan 2024 asgari ücret zammı için yeni açıklama
İki ilimizde peş peşe depremler