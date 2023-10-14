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  3. İsrail'in verdiği süre doldu; Gazze yangın yeri!

İsrail'in verdiği süre doldu; Gazze yangın yeri!

İsrail'in verdiği süre doldu; Gazze yangın yeri!
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Gazze'yi abluka altına alan İsrail, sivillerin geçişine saat 16.00'ya kadar izin verileceğini açıklamıştı. Sürenin dolmasıyla Gazze'den dumanlar yükseldi.

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, gözler İsrail’in kara harekatına çevrildi. İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı arttırdı.

GAZZE'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail’in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00’da dolmasıyla da Gazze’den dumanlar yükseldi. Sürenin dolmasıyla İsrail güçleri, Sderot’tan top atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail’in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor.

Gazze sınırına arttıran İsrail, Gazze’nin kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde sınıra yığınak yaptı. İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı.

İHA

Etiketler israil sivil saldırı gazze
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