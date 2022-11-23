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İstanbul'da kritik zirve

İstanbul'da kritik zirve
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Rusya atom enerjisi kurumu Rosatom’un Genel Direktörü Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Zaporijya nükleer santralinin güvenliğinin görüşüldüğü belirtildi.

Rosatom Genel Direktörü Alexey Likhachev ile IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, heyetlerle birlikte bugün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliği ve 20 Kasım’daki santralin ‘güçlü bir şekilde sarsıldığı’ füze saldırısı konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Rosatom görüşmeyi ‘sağlam temelli ve dürüst' olarak nitelendirerek santralde bulunan IAEA yetkilerinin santralin güvenliğindeki rolünün ayrıntılı ele alındığını açıkladı.

Tarafların işbirliğini sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

 

DHA

Etiketler rusya atom enerjisi istanbul
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