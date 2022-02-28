İstihbarat belgeleri sızdı; Putin'in Ukrayna planı belli oldu

İstihbarat belgeleri sızdı; tüm dünyanın gözü önünde elini kolunu sallaya sallayan Ukrayna'ya işgal harekatı başlatan Rusya lideri Putin'in Ukrayna planı ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişiminde 5. güne girildi. Sabah saatlerinde Harkov ve başkent Kiev'den patlama sesleri duyulmaya başlarken, Rus ordusunun ilerleme çabaları sürüyor. Ruslar, Ukraynalıların direnişi karşısında şaşıp kalırken, İngiliz istihbaratından sızdırılan belgeler dikkat çekti.

Sızdırılan belgelere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal girişiminde 50 bin askeri gözden çıkardı.

Belgede istihbarat yetkililerinin, halihazırda Rusya’nın 3 bin civarında asker kaybı olduğunu rapor ettiği görüldü.

Rusya Sağlık Bakanlığına ise “tıbbi acil durum” için hazır olunması talimatı verildiği bildirildi. Söz konusu talimat, Moskova’nın mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı ve saldırılarını artırmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi de Moskova’nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını, Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini belirtti.

"BİRKAÇ YIL SÜREBİLİR"

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının uzayabileceğini belirterek, “Bu birkaç yıl olabilir. Rusya’nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar” değerlendirmesinde bulundu.