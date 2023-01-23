İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal gösteriler hakkında açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin soruya “İsveç’te yasalara göre İfade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun yapılması bu eyleme taraf olduğumuz, desteklediğimiz ve doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Belçika'nın başkenti Brüksel’de sabah saatlerinde toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveçli Bakan, kendisine Danimarka’da Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’un Cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin soruları yanıtladı. İsveçli Bakan, basın mensubunun “Bu basit bir ifade özgürlüğümü yoksa suç işlemesine izin mi verdiniz?” sorusuna, “İsveç hükümeti olarak hem İsveç’te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu tür eylemlere taraf olmadığımızı açıkça belirttik. Bu, sorumluluğunu aldığımız bir şey ve İsveç hükümeti olarak kutsal kitapların yakılmasını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Billström açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İsveç’te, yasalara göre, ifade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun yapılması bu eyleme taraf olduğumuz, desteklediğimiz ve doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor”