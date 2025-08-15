İsveç'te cami yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

İsveç'in Örebro kentinde cami yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Örebro Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45’te Örebro’daki bir cami yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair ihbar alındığı bildirildi. Açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığı ve saldırıda yaralıların olduğu belirtildi. Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, saldırının sebebinin henüz bilinmediği ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin de saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

DHA