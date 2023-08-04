Japonya'da yolsuzluk skandalı! Bakan yardımcısı istifa etti

Japonya'da iktidar partisi LDP vekili Akimoto Masotoşi hakkındaki yolsuzluk suçlamaları sebebiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kyodo ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Akimoto'nun ofisleri ve evi "Japan Wind Development" isimli şirketten on milyonlarca yen rüşvet aldığı iddiasıyla arandı.

Akimoto, Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BAKANLIK İSTİFANIN NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan basın açıklamasında da istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmeden Akimoto'nun istifa talebinde bulunduğu doğrulandı.

Şirket yöneticisinin Akimoto'ya yapıldığı iddia edilen ödemelerle ilgili sorgulandığı bilgisi verildi.

Şirket başkanının avukatı, "söz konusu paranın 2021'in sonbaharında kurulan yarış atı kooperatifinin at satın alması için kullanıldığını ve Akimoto'ya verilmediğini" savunarak iddiaları yalanladı.

Şirketten yapılan açıklamada, milletvekili veya herhangi bir kamu görevlisine rüşvet verildiğine dair hiçbir kanıtın olmadığı öne sürüldü.