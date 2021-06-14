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Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

Joe Biden'dan Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ilk açıklamayı yaptı. 

Biden görüşmeye ilişkin "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor - CANLICumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor - CANLIPolitika

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştüPolitika

 

Etiketler abd biden görüşme
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