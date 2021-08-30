  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı

Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı

Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı

Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldığı belirtildi. Telegraph gazetesi, roketlerin sesinin sabahın yoğun olduğu saatler başlamadan önce AFP çalışanları tarafından duyulduğunu yazdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda roket atıldı. Saldırının, ABD'ye ait C-RAM füze savunma sistemi kullanılarak engellendiği iddia edildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, 5 roketin ateşlendiğini, ancak hepsinin savunma sistemi tarafından düşürülüp düşürülmediğinin net olmadığını söyledi.

Yetkili, ilk raporların herhangi bir ABD zayiatına işaret etmediğini, ancak bu bilgilerin değişebileceğini söyledi.

Saldırıların, ABD insansız hava aracının Pazar günü Kabil havaalanına ikinci bir saldırı düzenlemeye giderken birkaç IŞİD intihar bombacısını öldürmesinin ardından geldiği belirtildi.

 

Etiketler afganistan kabil roket saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü ekonomistten Dolar/TL kuru için dikkat çeken tahmin
Altında Atatürk'ün imzası olan Büyük Zafer 99 yaşında! Kutlu olsun!
Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld
Küle dönen cennetlerimizde hayat yeniden yeşeriyor
Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kaldı
Son 24 saatin koronavirüs tablosunda korkutan rakamlar
Hazal Kaya'yı gören tanıyamadı
Bunaltan sıcaklar sonrası korkutan uyarı! 10 derece birden soğuyacak