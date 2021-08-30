Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı

Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldığı belirtildi. Telegraph gazetesi, roketlerin sesinin sabahın yoğun olduğu saatler başlamadan önce AFP çalışanları tarafından duyulduğunu yazdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda roket atıldı. Saldırının, ABD'ye ait C-RAM füze savunma sistemi kullanılarak engellendiği iddia edildi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, 5 roketin ateşlendiğini, ancak hepsinin savunma sistemi tarafından düşürülüp düşürülmediğinin net olmadığını söyledi. Yetkili, ilk raporların herhangi bir ABD zayiatına işaret etmediğini, ancak bu bilgilerin değişebileceğini söyledi. Saldırıların, ABD insansız hava aracının Pazar günü Kabil havaalanına ikinci bir saldırı düzenlemeye giderken birkaç IŞİD intihar bombacısını öldürmesinin ardından geldiği belirtildi.