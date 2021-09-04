Kabil Havalimanı’nda uçuşlar başladı

Taliban'ın işletmesi için Türkiye'ye de teklif yaptığı Kabil Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

ABD ve Batılı ülkelerin tahliye sürecinde Kabil Havalimanı’na akın eden binlerce insanın görüntüsü uluslararası medyanın gündeminden günlerce düşmedi. ABD’nin çekilmesiyle beraber kritik önem taşıyan havalimanının durumunun ne olacağı da merak konusuydu.

Taliban’ın Türkiye ve Katar’a havalimanının işletilmesi için teklif yaptığı ortaya çıkarken, bugün uluslararası ajanslara sıcak bir gelişme yansıdı. Katar’ın Afganistan Büyükelçisi, Kabil Havalimanı’nda iç hat uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

PİST YENİLENDİ, YARDIMLAR GELİYOR

Afgan yetkililerle birlikte yapılan çalışma sonucu pistin yenilendiği belirtilirken, ilk uçuşların Kabil’den Mezar-ı Şerif ve Kandahar şehirlerine yapıldığı öğrenildi. Katar Büyükelçisi, havalimanına yardımların da ulaşmaya başlayacağını aktardı.

TÜRKİYE’DEN GÜVENLİK ŞARTI

Geçtiğimiz günlerde kimliklerini gizli tutarak Reuters’a açıklamalarda bulunan iki Türk yetkili, Taliban’ın Türkiye’ye yaptığı teklifle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye teknik olarak havalimanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması. Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız. Güvenlik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir.”