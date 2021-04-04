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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 12 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pagman ilçesinde askeri araca yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan sabah Kabil'in Karga bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Etiketler afganistan saldırı Kabil
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