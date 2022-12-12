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Kabil'de Çinlilere ait otele silahlı ve bombalı saldırı

Kabil'de Çinlilere ait otele silahlı ve bombalı saldırı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil kanlı bir saldırıya sahne oldu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Etiketler afganistan kabil otel turist saldırı
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