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Kabil'de DEAŞ ile Taliban arasında çatışma

Kabil'de DEAŞ ile Taliban arasında çatışma

Afganistan'ın başkenti Kabil'de DEAŞ hücresine düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Taliban Sözcüsü Mücahid, 4 teröristin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları ile terör örgütü DAEŞ/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Kart-e Sahi bölgesinde öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.

Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir DAEŞ hücresine operasyon düzenlendiğini, 4 DAEŞ teröristinin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.

Söz konusu hücre evinde DAEŞ teröristlerinin, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.

DAEŞ'İN SALDIRILARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda DAEŞ/H'nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.

Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu terör örgütü DAEŞ üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında DAEŞ'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler kabil deaş taliban çatışma
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