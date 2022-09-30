Kabil'de eğitim kurumuna saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir öğrenim merkezinde meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan güne saldırı haberi ile uyandı.

Hükümet, Cuma sabahı ülkenin başkenti Kabil'deki bir öğrenim merkezinde meydana gelen patlamanın ölümlere yol açtığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafy Takor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kaj adlı bir eğitim merkezine saldırı düzenlendi ve bu ne yazık ki ölümlere ve yaralanmalara neden oldu' dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra patlama nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı açıklandı.