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Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü

Kabil'de intihar saldırısı: 6 ölü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söyledi. Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zedran, 3'ü Taliban mensubu birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ HASTANEYE GETİRİLDİ
Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Acil Durum Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiği bildirildi.

11 OCAK'TA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Açıklamada, saldırıda aralarında biri çocuk 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Taliban yetkililerinden henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen olmadı. Öte yandan 11 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler afganistan kabil dışişleri bakanlığı
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