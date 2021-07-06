Kabustu gerçek oldu: Tuvalette yılan saldırısı

Avustralya'nın Graz kentinde meydana gelen olayda, bir adam tuvaeleti kullanırken, cinsel organından bir piton yılanı tarafından ısırıldı.

Avustralya, 65 yaşında bir adam sabah tuvalete otururken, zehirli olmayan bir piton yılanı tarafından cinsel organlardan ısırıldı. Evinde 11 yılanı besleyen sürüngen meraklısı komşusunun evinden gelen pitonun, nasıl kaçtığı henüz bilinmiyor.

65 yaşındaki adam, sabah saatlerinde tuvalete oturduktan cinsel organında bir 'acı' hissetti. Bundan sonra olanları anlamak için tuvaletten kalkan adam, klozetin içinde bir buçuk metrelik albino bir yılanın kendisine baktığını gördü.

Yılanın, evinde 10 yılan daha ve bir de Gecko bulunduran, sürüngen meraklısı 24 yaşındaki komşusuna ait olduğu anlaşıldı.

Nasıl kaçtığı bilinmiyor

Polis, yılanın tam olarak yaşadığı teraryumdan nasıl kaçtığının tam olarak bilinmediğini, ancak büyük ihtimalle kanalizasyon sisteminden geçerek tuvalete ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Adı açıklanmayan adam 'hafif yaralanmalar’ nedeniyle tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından yılanı çıkarmak sürüngen uzmanı Werner Stangl'ı çağırdı. Stangl, özellikle yılanı yaralamamaya özen göstererek, hayvanı tuvaletten çıkarmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

Piton yılanları, zehirli değil, avını sıkarak öldürür. Ancak bu yılanların ısırması hem aşırı derecede acı verici olabilir hem de bu hastalık taşıyıcı olabilme ihtimali nedeniyle başka riskler oluşturabilir.

Direnmeye çalışsa da çıkarılıp evine iade edildi

Acil çalışanlarının yılanı korkutup kaçmaması için banyodan çıkarıldıktan sonra Stangl yılanı çıkarmaya başladı. Piton, kaslarını gererek ve kendini tuvalete bastırarak Stangl'e direnmeye çalışsa da sonunda bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Daha sonra temizlenip eve iade edildi.

Olaya 'şaşırdığını' söyleyen piton sahibine ise soruşturma açılırken, şimdilik hayvanın iade etme kararı alınmış olsa da bu kararın daha sonra yerel veteriner yetkililer tarafından değiştirilebileceği ifade ediliyor.