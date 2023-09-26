  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Karabağ'da yakıt depolama alanında yaşanan patlamada ölü sayısı 125'e yükseldi

Karabağ'da yakıt depolama alanında yaşanan patlamada ölü sayısı 125'e yükseldi

Karabağ'da yakıt depolama alanında yaşanan patlamada ölü sayısı 125'e yükseldi
Güncelleme:

Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün benzin depolama tesisinde meydana gelen büyük patlamada ve ardından çıkan yangında ölü sayısı her geçen saat artıyor.

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel kaynaklara göre patlama, birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldi.

Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

 ÖLÜ SAYISI 125'E YÜKSELDİ
Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20’den 125’e yükseldiğini bildirdi. Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Hankendi’deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.

 AZERBAYCAN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Azerbaycan'ın bölgedeki halka yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti.

Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Hacıyev, Ermenistan'dan Karabağ bölgesine sağlık ekibini taşıyan helikopterin geçişine izin verildiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Şuşa-Hankendi yolunda tıbbi tahliyeler için ilave tedbirlerin alınması yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Etiketler karabağ yakıt depo patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İhsan Şenocak'ın hedefinde Filenin Sultanları vardı
Anadolu Otoyolu'nda 9 Kasım'a kadar sürecek çile başladı!
İslam Memiş'ten sürpriz yatırım aracı önerisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Filenin Sultanları’na sansür
Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Yine sakatlandı
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan erken emeklilik düzenlemesi için kritik uyarı
Emeklilerin, emeklilik, maaş ve ikramiye talepleri belli oldu
Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor