  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Karadağ'da katliam: 11 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Karadağ'da katliam: 11 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Karadağ'da katliam: 11 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Karabağ'da silahlı bir saldırganın önce kendi ailesine, sonra etrafa ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı kaydedildi. Olayda 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

'KARADAĞ DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TRAJEDİ GÖRMEDİ'
Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.

Etiketler karadağ katliam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dursun Özbek anlaştı, Okan Buruk veto etti
Kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturan Hülya Avşar derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu
Araba alacaklar dikkat: İkinci elde yüzde 45 düşüş!
Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti
Eski kimlik ve eski ehliyetler için geri sayım başladı
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''
Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!
Galatasaray'da Gomis için karar verildi
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Sörloth transferinde mutlu son: Önümüzdeki hafta içerisinde...