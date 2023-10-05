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Karısının cinsel organında havai fişek patlattı

Karısının cinsel organında havai fişek patlattı
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Çekya'da bir otelde konaklayan Ukraynalı adam, tartıştığı karısını darbedip, cinsel organında havai fişek patlattı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kocası gözaltına alındı.

Çekya'da geçtiğimiz cumartesi günü korkunç bir olay yaşandı. Ukraynalı bir adam, otelde tartıştığı karısına önce şiddet uyguladı, daha sonra da eşinin genital bölgesine havai fişek yerleştirip ateşledi. Havai fişeğin patlaması sonucu kadın ağır yaralandı.

Çek yayın kuruluşu Krimi-Plzen'in haberine göre, Pilsen Bölgesi polisi Aleksandr S. hakkında "ağır bedensel zarar vermek" suçundan işlem başlattı. Aleksandr S. karısını dövmekle, ardından da genital bölgesine havai fişek yerleştirip patlatarak eşinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Plzen Bölgesi Başsavcılığı Başkanı Lenka Kocurová, şahsın saldırı nedeniyle on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceğini belirtti.

KADININ DURUMU AĞIR
Hastaneden yapılan açıklamada, ağır yaralanan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Pilsen'deki Lochotin Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen kadın burada önemli bir ameliyat geçirdi.

Etiketler ukrayna genital bölge cinsel organ havai fişek
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