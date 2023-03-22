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Katar!da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Katar!da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
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Katar'ın başkenti Doha'da bir binanın çökme sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yarlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doha'nın Bin Durhem bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü ifade edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 7 KİŞİ KURTARILDI

Çöken binada bulunanlardan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Sivil savunma ekipleri ile ilgili birimlerin binada kimsenin kalmadığından ve bölge sakinlerinin sağlığından emin olmak için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Etiketler katar bina çökme
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