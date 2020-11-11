Kilisede 3 binden fazla çocuğu istismar etmişler

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Bağımsız Soruşturması (IICSA) raporuna göre, İngiltere ve Galler'de Katolik kilisesiyle bağlantılı 3 binden fazla çocuk istismarı şikayeti olduğu tespit edildi.

Rapor, 1970 ile 2015 yılları arasında kiliseyle bağlantılı bin 750'den fazla mağdur ve şikayetçi olduğunu, 2016 yılından bu yana her yıl 100'den fazla istismar iddiasının bildirildiğini ortaya koydu.

İngiltere ve Galler Katolik Kilisesi lideri Kardinal Vincent Nichols, kamuoyuna sunulan rapor ve kiliseye gelen eleştiriler için 'çok üzgün olduğunu' söyleyerek pazar günü istifa etmeyi teklif ettiğini söyledi, ancak Vatikan tarafından istifasının reddedildiğini belirtti.

Nichols, "Papa Francis'e istifamı teklif ettim. Cevabında çok net olarak görevde kalmamı istiyordu, bu yüzden kalacağım. Çünkü emirlerimin geldiği yer orası, görevimin geldiği yer orası. Bu konularda bütün kalbimle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarına yönelik yapılan araştırmada kiliseye şikayetler yapıldığında kilisenin hiçbir zaman mağdurları desteklemediği, ancak fail olduğu iddia edilen kişileri farklı bir kiliseye taşıyarak korumak için harekete geçtiği belirtildi.

Sputnik’in haberine göre; raporda, "Çocuklara yönelik cinsel istismar, hasıraltı edildi" ifadeleri yer aldı.

İngiltere ve Galler'deki Katolik kilisesine yönelik yapılan çocuk istismarı soruşturmasının başkanı Prof. Alexis Jay, "Katolik kilisesinin çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadeledeki başarısızlığı, birçok çocuğu aynı kadere mahkum etti. İddiaların görmezden gelinmesi ve faillerin korunmasıyla kilisenin itibarının mağdurların refahından daha değerli olduğu açıktır" dedi.

Jay, araştırmanın sonuçlarına göre kilisenin itibarını korumak adına çocukların fiziksel, duygusal ve ruhsal refahının ihmal edildiğini, kilisenin masum ve savunmasızlara yönelik ilgi misyonuyla çeliştiğini dile getirdi.

KURBAN 'MUHTAÇ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Raporda, 2016 yılında Westminster Piskoposluğu'nun koruma komisyonu üyeleri arasındaki iç yazışmalarda bir cinsel istismar mağdurunun 'manipülatif' ve 'muhtaç' olarak nitelendirildiği belirtildi.

Rapor sonuçlarında, "Roma Katolik Kilisesinin geçmişteki başarısızlıklarından kurtulmak isteniyorsa tutumlarında gerçek ve kalıcı değişiklikleri uygulaması gerekiyor" açıklaması yer alırken, kilisenin 'daha merhametli olması ve bir çocuğa yönelik cinsel istismarın neden olabileceği ömür boyu sürecek zararı daha iyi anlaması gerektiği' ifade edildi.