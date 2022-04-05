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''Kinder Sürpriz'' çikolataları geri çağrıldı

''Kinder Sürpriz'' çikolataları geri çağrıldı

Britanya Gıda Standartları Ajansı, olası bir salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulunduktan sonra üreticisi Ferrero, çikolataları toplatma kararı aldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Gıda Standartları Ajansı, olası bir salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulundu. Bazı çocuklarda salmonella vakası görüldüğü belirtildi.

Çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu.

 Bir tür gıda zehirlenmesi olan salmonella ishal, mide krampları, kusma ve ateş semptomlarına sebep oluyor.

Çok sayıda vaka birkaç gün içinde iyileşse de ağır vakalar hastaneye yatabiliyor.

Etiketler kinder sürpriz kinder sürpriz yumurta toplatma kararı
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