''Kinder Sürpriz'' çikolataları geri çağrıldı
Britanya Gıda Standartları Ajansı, olası bir salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulunduktan sonra üreticisi Ferrero, çikolataları toplatma kararı aldı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Gıda Standartları Ajansı, olası bir salmonella salgını nedeniyle Kinder Sürpriz çikolatalara ilişkin uyarıda bulundu. Bazı çocuklarda salmonella vakası görüldüğü belirtildi.
Çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu.
Bir tür gıda zehirlenmesi olan salmonella ishal, mide krampları, kusma ve ateş semptomlarına sebep oluyor.
Çok sayıda vaka birkaç gün içinde iyileşse de ağır vakalar hastaneye yatabiliyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol