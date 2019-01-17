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  3. 17 Ocak 2019 22:03

Kolombiya'da bombalı saldırı: 10 ölü, 41 yaralı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Kolombiya'da bombalı saldırı: 10 ölü, 41 yaralı
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Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan bir polis okuluna terfi töreni sırasında, düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 41’e yükseldi. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, “Teröre boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Bogota’da bulunan General Santander Polis Okulu’na, terfi töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço yükseldi. Yetkililer ölü sayısının 10’a sayısının 41’e yükseldiğini açıkladı.

Şehrin farklı bölgelerinden bile hissedilen patlama yerel saatle 09.30 civarında meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın olduğu saatlerde polis okulunda terfi ve madalya töreni vardı. Yetkililer olayı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Başka bir saldırının önlenmesi adına bölgeye giriş yolları kapatıldı.

Görgü tanıkları, polis okuluna gelen bir otomobilin dur ihtarına uymadığı ve daha da hızlanarak aracı tesislerin duvarına çarptırarak patlattığını dile getirdi. Saldırganın da öldüğü olayda kullanılan otomobilin içinde bulunan patlayıcının cinsi henüz saptanamadı.

Gezisini iptal eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başkente geldi. Duque yaptığı ilk açıklamada, “Kolombiya üzgün, ancak şiddete boyun eğmeyecek. Bu sefil bir terör eylemidir” dedi.

SALDIRGAN TÖREN ALANINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ölenlerin sayısının 10’a yükseldiğini, ölenlerden 4’ünün kadın olduğunu açıkladı. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise, “Terör saldırıları; Paris, Madrid, Londra'da da görülüyor. Bu olaydan kimin sorumlu olduğunu gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Ağır şekilde yaralanan 6 kişinin, El Tunal Hastanesi'nde acil serviste olduğu bildirildi.

Bombalı terör eylemi sırasında Choco kentinde bulunan Duque, acilen başkente dönerken Quibdo'da gerçekleştirmeyi planladığı Güvenlik Konseyi’ni de iptal ettiğini duyurdu.

FARC LİDERİNİN AÇIKLAMASINDAN 5 GÜN SONRA

Bu eylem, 2016'nın sonunda FARC terör örgütü ile hükümet arasında yapılan barış antlaşmasından sona yaşanan en ciddi saldırı olarak açıklandı. Saldırının FARC'ın eski lideri Ivn Mrquez’in, silah bırakmanın hata olduğunu söylediği videoyu yayımlamasından 5 gün sonra olması dikkat çekti.

İHA

acı , bogota , kolombiya
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