Korktuğumuz başımıza geldi! Koronavirüsün yeni varyantı bir ülkede daha görüldü

Koronavirüs salgınında Delta varyantından hem daha bulaşıcı hem de daha tehlikeli olduğu açıklanan AY.4.2 isimli varyant bir ülkede daha görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. İngiltere'de tespit edilen yeni varyantın adı AY 4.2.

Dünya İngiltere'den gelen bu haberin şokunu atlatamadan İsrail'de yaşanan gelişme ile sarsıldı. AY 4.2. İngiltere'nin ardından İsrail'de de görüldü.

'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, baskın tür haline gelen Delta'nın alt varyantı AY.4.2 Avrupa’dan gelen 11 yaşındaki bir çocukta tespit edildi.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi. Uzmanlar AY.4.2'nin pek çok ülkede görülebileceğinin altını çizerek 'en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız' uyarısında bulundu.

'KIYAMET GÜNÜ VARYANTI' UYARISI

Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları haftalardır 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!

Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.

Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.

Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.

Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.

'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.

People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.

İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.

Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.