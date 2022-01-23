  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Koronavirüs bitmeden bir salgın paniği daha!

Koronavirüs bitmeden bir salgın paniği daha!

Koronavirüs bitmeden bir salgın paniği daha!

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi. Güney Kore'de iki kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi görüldü. Yarım milyon tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken pak çok farklı ülkeden kuş gribi haberleri geliyor.

Kuş gribi alarmının verildiği son ülke Güney Kore oldu. Ülkenin en kalabalık eyaleti Gyeonggi'deki iki kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü.

Güney Kore medyasına göre, her iki yüksek patojenik H5N1 kuş gribi vakası, başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan Hwaseong şehrinde kaydedildi.

yetkililer virüsün yayılmasını önlemek adına yaklaşık yarım milyon tavuğu itlaf etme kararı aldı. Kararın bugün uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Kuş gribi geçtiğimiz haftalarda, İngiltere, Japonya ve İsrail'de görülmüştü.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir.

Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir.

Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir. 

Etiketler kuş gribi güney kore
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Jandarma'da ''tarikat'' iddiası Meclis'e taşındı: ''Zikir çeken rütbeliler kimler?''
Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur
Ve Sezen Aksu suskunluğunu bozdu!
2022'nin en iyi bataryaya sahip telefonları
20 Aralık çöküşünü bilen İslam Memiş açıkladı: Doları düşürecek yeni hamle geliyor
İngiltere'den yürüyerek İstanbul'a geldi! Hedefinde Mekke var
İstanbul beyaza büründü! İşte kentten kar manzaraları
Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den kritik uyarı
Ankara'da polisten esnafa feci dayak
Cami imamından skandal Sedef Kabaş paylaşımı