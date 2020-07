Koronavirüsten can kayıpları 650 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 653 bin 343'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 16 milyon 483 bin 815'e, iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 94 bin 198'e ulaştı. Salgının küresel anlamda hızla yayılmaya devam etmesi nedeni ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Bazı ülkelerde ise ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 4 milyon 375 bin 73'e, toplam can kaybı ise 149 bin 864'e yükseldi. ABD'nin ardından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 419 bin 901'e, toplam can kaybı 87 bin 52'ye ulaştı. Salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke olan Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 479 bin 263'e, toplam can kaybı 33 bin 436'ya yükseldi. Hindistan'ın ardından salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke olan Rusya'da toplam vaka sayısı 818 bin 120'ye, toplam can kaybı 13 bin 354'e ulaştı. Salgından en fazla etkilenen beşinci ülke olan Güney Afrika'da toplam vaka sayısı 445 bin 433'e, toplam can kaybı 6 bin 769'a yükseldi.

Dünyada salgın nedeni ile yaşanan can kaybında ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alan İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 300 bin 111'e, toplam can kaybı 45 bin 759'a ulaştı. İngiltere'nin ardından can kaybında dördüncü sırada yer alan Meksika'da toplam vaka sayısı 390 bin 516'ya, toplam can kaybı 43 bin 680'e yükseldi.