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Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı

İngiltere'de Prens Charles ve eşi Camilla'nın ikinci kez Covid-19'a yakalanmasının ardından Kraliçe Elizabeth'in de testi pozitif çıktı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid testi de Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından pozitif çıktı. 

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken, bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth’in Windsor’da kalmaya devam edeceği de belirtildi.

 

Etiketler kraliçe elizabeth koronavirüs
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