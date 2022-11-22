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Küba Devlet Başkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Küba Devlet Başkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
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Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 22-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edecek.

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Türkiye’ye gelecek. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 22-24 Kasım 2022 tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 22-24 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 23 Kasım Çarşamba günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacaktır.

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70’inci yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

Etiketler küba devlet türkiye
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