  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Küba'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Küba'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Küba'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Küba'nın başkenti Havana'da meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

TARİHİ OTELDE PATLAMA
Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. 

Etiketler küba patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel bikinili pozlarıyla beğeni topladı
Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi
Güzel Türk oyuncu ''Aşk Adası'' Love Island'a gidiyor
Habertürk, NTV ve CNN Türk uyurken Türkiye'de yer yerinden oynadı!
Kim Kardashian'ın seks kaseti için olay iddia: ''Kendisi internete sızdırdı''
Piyasalar kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye, Euro 16 TL'ye dayandı
Tatili uzatmak için rapor isteyenler doktorları isyan ettirdi
İmge'den ayrılan Ebrar Karakurt yeni sevgilisini ilan etti
Çılgın Türkler iş başında... ''Sineğin yağını'' çıkarıp 1.200 TL'ye satıyor
Erdoğan'ın evinin yakınında pankart açtığı için tutuklanmıştı, karar açıklandı