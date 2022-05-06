Küba'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Küba'nın başkenti Havana'da meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.

TARİHİ OTELDE PATLAMA

Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.